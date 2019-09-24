Закладчицу задержали за работой в центре Харькова

49 свертков с наркотическим веществом обнаружили в гражданки полицейские.
В понедельник днем патрульные получили вызов на улицу Маршала Бажанова. Заявитель сообщил, что неизвестная женщина делает закладки наркотиков.
По указанному адресу полисмeны увидели женщину, похожую на описаную заявителем, которая при виде правоохранителей начала заметно нервничать.
В результате проверки у гражданки патрульные обнаружили 49 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Кроме этого, женщина сообщила, что успела разложить еще около 20 тайников.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: