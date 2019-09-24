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24.09.2019  08:14   

Закладчицу задержали за работой в центре Харькова

49 свертков с наркотическим веществом обнаружили в гражданки полицейские.


// Facebook

В понедельник днем ​​патрульные получили вызов на улицу Маршала Бажанова. Заявитель сообщил, что неизвестная женщина делает закладки наркотиков.

По указанному адресу полисмeны увидели женщину, похожую на описаную заявителем, которая при виде правоохранителей начала заметно нервничать.

В результате проверки у гражданки патрульные обнаружили 49 свертков с веществом, похожим на наркотическое. Кроме этого, женщина сообщила, что успела разложить еще около 20 тайников.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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