Рабочий процесс на ХТЗ прервал пожар в кладовой

Во время пожара в нежилом двухэтажном доме Индустриального района спасатели эвакуировали 20 человек.
23 сентября в 11:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом доме по переулку Ивана Каркача, 22, принадлежащем частному предпринимателю. Возгорание возникло в кладовке на первом этаже.
К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 15 кв.м. Из-за задымления других помещений спасателям пришлось выводить на свежий воздух работников со второго этажа. Всего было эвакуировано 20 человек.
В 11:40 пожар был локализован, а в 12:36 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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