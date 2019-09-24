24.09.2019 08:57

Рабочий процесс на ХТЗ прервал пожар в кладовой

Во время пожара в нежилом двухэтажном доме Индустриального района спасатели эвакуировали 20 человек.



// ГСЧС

23 сентября в 11:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном нежилом доме по переулку Ивана Каркача, 22, принадлежащем частному предпринимателю. Возгорание возникло в кладовке на первом этаже.



К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 15 кв.м. Из-за задымления других помещений спасателям пришлось выводить на свежий воздух работников со второго этажа. Всего было эвакуировано 20 человек.



В 11:40 пожар был локализован, а в 12:36 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.