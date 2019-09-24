24.09.2019 09:28

На Салтовке неизвестные обстреляли гараж

Информация о происшествии в гаражном кооперативе поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 22 сентября в 13:00 от 59-летней владелицы помещения.



// Нацполиция

Женщина сообщила, что неизвестный в ночь на 22 сентября совершил несколько выстрелов по гаражу, в результате чего был поврежден ее автомобиль «Volkswagen».



При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили на воротах 5 вмятин и один сквозной проем, а также повреждения лобового стекла автомобиля. С места происшествия изъяты деформирован металлический предмет, похожий на шар.



Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).