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24.09.2019  09:28   

На Салтовке неизвестные обстреляли гараж

Информация о происшествии в гаражном кооперативе поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 22 сентября в 13:00 от 59-летней владелицы помещения.


// Нацполиция

Женщина сообщила, что неизвестный в ночь на 22 сентября совершил несколько выстрелов по гаражу, в результате чего был поврежден ее автомобиль «Volkswagen».

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили на воротах 5 вмятин и один сквозной проем, а также повреждения лобового стекла автомобиля. С места происшествия изъяты деформирован металлический предмет, похожий на шар.

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, гараж, полиция, харьков
 
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