На Салтовке неизвестные обстреляли гараж

Информация о происшествии в гаражном кооперативе поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 22 сентября в 13:00 от 59-летней владелицы помещения.
Женщина сообщила, что неизвестный в ночь на 22 сентября совершил несколько выстрелов по гаражу, в результате чего был поврежден ее автомобиль «Volkswagen».
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили на воротах 5 вмятин и один сквозной проем, а также повреждения лобового стекла автомобиля. С места происшествия изъяты деформирован металлический предмет, похожий на шар.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: