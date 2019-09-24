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24.09.2019  09:42   

Полиция разыскивает хулиганов с коктейлем Молотова

Неизвестные бросили две бутылки с горючим смесью на частный дом по Куриловской улице.


//24tv.ua

Сообщил о происшествии в Холодногорский отдел полиции 21 сентября в 00:30 владелец домовладения.

На место выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Правоохранители установили, что неизвестные бросили на крышу домовладения 29-летнего мужчины две бутылки с горючим веществом.

В результате чуть не загорелась крыша дома. Пострадавших нет.

Следовалель внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время работниками полиции принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  поджог, полиция, харьков
 
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