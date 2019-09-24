Полиция разыскивает хулиганов с коктейлем Молотова

Неизвестные бросили две бутылки с горючим смесью на частный дом по Куриловской улице.
Сообщил о происшествии в Холодногорский отдел полиции 21 сентября в 00:30 владелец домовладения.
На место выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. Правоохранители установили, что неизвестные бросили на крышу домовладения 29-летнего мужчины две бутылки с горючим веществом.
В результате чуть не загорелась крыша дома. Пострадавших нет.
Следовалель внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 7 лет.
В настоящее время работниками полиции принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
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