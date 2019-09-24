Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетняя в толстовке LOVE сбежала в пригород к своему парню
24.09.2019  09:53   

Несовершеннолетняя в толстовке LOVE сбежала в пригород к своему парню

Полицейские установили местонахождение несовершеннолетней девушки.


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Напомним, 22 сентября в Слободской отдел полиции обратилась мать 15-летней девушки и сообщила, что дочь ушла гулять и не вернулась.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники ювенальной превенции Слободского отдела полиции установили местонахождение девочки. Выяснилось, что она уехала к своему парню, который живет в Харьковской области.

Сейчас ребенок находится дома. Никаких противоправных действий относительной нее совершено не было.

С подростком была проведена профилактическая беседа о недопущении таких случаев в будущем. В отношении матери девочки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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