24.09.2019 10:37

Дело об издевательствах полицейских над пассажирами метро передано в суд

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 5 сотрудников сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУНП в области за взяточничество и систематические издевательства над пассажирами подземки.



//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, среди обвиняемых – начальник сектора, его заместитель и трое сотрудников подразделения.



Следователи собрали доказательства неоднократных случаев превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей. Так, в июле 2018 года полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро.



Они подошли к нему и начали обвинять, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил и его силой затянули в полицейский комнаты. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.



Другому доставленном в полицейский комнаты подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове.



Также задокументировано 4 эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями. Патрульные действовали по отлаженной схеме: подходили к гражданам, которые выглядели как иногородние (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и т.п.), и под предлогом проверки документов начинали выяснять, с какой целью они прибыли в Харьков. Потом - приглашали в полицейский комнаты, где рассказывали, что граждане нарушили закон, за что будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи. При этом полицейские обещали обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат. Испуганные граждане давали деньги, которые были при себе, лишь бы решить так называемую проблему.



В одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла «правоохранителей» не забирать у ее мамы пенсию, но «решить» вопрос удалось лишь за 1 тыс. грн.



Еще одного мужчину патрульные запугивали ответственностью за якобы нарушение требований перевозки валюты через границу. Под психологическим давлением пострадавший отдал полицейским 5 тысяч российских рублей.



Во время обыска личных вещей своих «жертв» правоохранители прибегали также к краже средств. У одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, в другой - 3 тысячи российских рублей.



Более того, чтобы замаскировать такой беспредел, сообщники вносили в протоколы ложные сведения о доставленных в полицейский комнаты лицах.



Противоправную деятельность полицейских зафиксировали во время проведения спецоперации прокуратуры и управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины. В рамках ее проведения действия правоохранителей фиксировались скрытой видеокамерой.



В настоящее время только один обвиняемый находится под стражей, остальные - вышли под залог. Стоит отметить, что прокуратура настаивала на содержании под стражей без права внесения залога всех фигурантов производства. Червонозаводский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров о четырех подозреваемых, еще одному назначили круглосуточный домашний арест. Однако Харьковский апелляционный суд смягчил меры полицейским, назначив трем из них размер залога в сумме от 106 до 141 тыс. грн, четвертого освободили под личное обязательство. Сейчас они внесли определенные судом суммы и освободились из-под стражи.



Предварительное судебное заседание назначено на 24 сентября.



Справка. Четырем работникам указанного сектора полиции (43-летний майор полиции, 34-летний лейтенант и старшие сержанты возрастом 34 и 35 лет) инкриминируется получение неправомерной выгоды и кража в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц, и служебный подлог (ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 185; ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины). Еще одному - 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч.1 ст. 366 УК Украины).