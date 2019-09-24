Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове минировали военный госпиталь и казино
24.09.2019  10:41   

В Харькове минировали военный госпиталь и казино

В понедельник, 23 сентября, на электронный адрес полиции в Харьковской области поступило два анонимных сообщения о минировании объектов частной и коммунальной собственности.


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В 10:00 поступила информация о минировании военного госпиталя на улице Культуры, 5.

20:40 сообщили о минировании казино «ФИШКА» по улице Пушкинской, 3.

По указанным адресам выезжали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Тэги:  минирование, харьков
 
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