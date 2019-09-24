Капризная украинка заменила фото в паспорте на лучшее

Военнослужащие Харьковского отряда разоблачили пассажирку с липовыми документами.
Около полуночи во время мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Кривой Рог – Москва» пограничники обнаружили у гражданки Украины замену фотографии в паспорте.
Во время беседы с женщиной выяснилось, что она была недовольна своим фото в паспорте и поэтому заменила его на более «лучшее».
В отношении гражданки составлен протокол по ст.204-1 КУоАП.
В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений по ст.358 УК.
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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