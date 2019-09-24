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24.09.2019  14:01   

Капризная украинка заменила фото в паспорте на лучшее

Военнослужащие Харьковского отряда разоблачили пассажирку с липовыми документами.


// Госпогранслужба

Около полуночи во время мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Кривой Рог – Москва» пограничники обнаружили у гражданки Украины замену фотографии в паспорте.

Во время беседы с женщиной выяснилось, что она была недовольна своим фото в паспорте и поэтому заменила его на более «лучшее».

В отношении гражданки составлен протокол по ст.204-1 КУоАП.

В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений по ст.358 УК.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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