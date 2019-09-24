24.09.2019 14:01

Капризная украинка заменила фото в паспорте на лучшее

Военнослужащие Харьковского отряда разоблачили пассажирку с липовыми документами.



// Госпогранслужба

Около полуночи во время мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Кривой Рог – Москва» пограничники обнаружили у гражданки Украины замену фотографии в паспорте.

Во время беседы с женщиной выяснилось, что она была недовольна своим фото в паспорте и поэтому заменила его на более «лучшее».



В отношении гражданки составлен протокол по ст.204-1 КУоАП.



В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовных преступлений по ст.358 УК.