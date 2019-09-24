В Рождественскую ночь харьковчанин напал с ножом на двух братьев

Харьковская местная прокуратура № 3 доказала в суде вину 34-летнего харьковчанина в убийстве несовершеннолетнего парня и покушении на убийство его старшего брата.
Трагедия произошла в 2016 году в Рождественскую ночь. Братья отмечали Сочельник, после застолья они решили прогуляться по ночному городу. На улице молодые встретили незнакомца на велосипеде. Мужчина также был пьян.
Молодые люди продолжили прогулку уже втроем. За разговором между членами нетрезвой компании внезапно возник конфликт. Неожиданно для братьев новый знакомый выхватил из кармана нож и вонзил его в грудь 17-летнему парню. От удара в сердце юноша скончался на месте. Так же злоумышленник совершил со вторым братом, однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь пострадавшему удалось спасти.
После кровавой расправы убийца пытался скрыться с места преступления на велосипеде, однако был задержан правоохранителями менее чем через час после содеянного.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова убийцы назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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