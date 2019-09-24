Пожар на полигоне в Чугуеве потушили, военную технику отвели

Пожар тушили более двух недель. Местные жители жаловались на плотный дым, в Чугуеве прекращали обучения в детском саду и школе.
О завершении тушения рассказал представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев .
По словам Саранцева, очагов и задымления нет. Военную технику уже забрали.
«Пожар полностью ликвидирован, но на месте находятся контрольные группы - дежурное подразделение пожарных», - говорит Саранцев.
Детский сад и школа в Чугуеве, где из-за задымления прекращали обучение , открылись после анализа воздуха. Пробы на содержание продуктов горения брали на территории семи учебных заведений в Чугуевском районе и двух в Чугуеве.
«После результатов анализов Держспоживслужба дала разрешение на возобновление обучения», - отметила руководитель отдела образования Чугуевского городского совета Марина Проценко .
Пожар на военном полигоне возле села Клугино-Башкировка продолжалась более двух недель. Из-за жары занялись торфяники, горели сухая трава и камыш. Жители Чугуева жаловались на сильное задымление. В Минобороны уверяли, что жизни военных и жителей ничего не угрожает .
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