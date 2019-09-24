ДТП на Ньютона: автомобиль снес знак дорожного перехода и вылетел на газон (ФОТО)

24 сентября около десяти часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Ньютона, 130.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ-2108, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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