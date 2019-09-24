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24.09.2019  15:36   

ДТП на Ньютона: автомобиль снес знак дорожного перехода и вылетел на газон (ФОТО)

24 сентября около десяти часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Ньютона, 130.


// Патрульная полиция

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ-2108, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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