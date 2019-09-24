На Алексеевке сгорел Volkswagen (ФОТО)

Автомобиль сгорел возле жилой многоэтажки Шевченковского района Харькова.
24 сентября в 3:17 спасателей вызвали на пожар в автомобиле «Volkswagen Tiguan» 2011 года выпуска, который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по проспекту Победы, 72-Б.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей.
К моменту их прибытия во внедорожнике горел салон автомобиля на площади около 6 кв.м.
Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 4:38 ликвидировали его.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: