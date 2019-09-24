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24.09.2019  16:01   

На Алексеевке сгорел Volkswagen (ФОТО)

Автомобиль сгорел возле жилой многоэтажки Шевченковского района Харькова.


// ГСЧС

24 сентября в 3:17 спасателей вызвали на пожар в автомобиле «Volkswagen Tiguan» 2011 года выпуска, который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по проспекту Победы, 72-Б.

К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей.

К моменту их прибытия во внедорожнике горел салон автомобиля на площади около 6 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня воду с раствором пенообразователя и уже в 4:38 ликвидировали его.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, полиция, харьков
 
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