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24.09.2019  16:46   

Кровавый финал пьяной драки на улице (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, отправившего в больницу своего соперника.

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию 23 сентября.
 
По адресу выезжали работники группы реагирования патрульной полиции. 
 
Установлено, что на одной из улиц города после общего употребления спиртных напитков между 33 и 37-летними мужчинами возникла ссора и драка. 
 
В результате в реанимационное отделение Изюмской больнице был доставлен 37-летний потерпевший.
 
В ходе розыска сотрудники Изюмского отдела милиции задержали 33-летнего злоумышленника.
Тэги:  драка, нападение, харьков
 
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