Кровавый финал пьяной драки на улице (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, отправившего в больницу своего соперника.
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: