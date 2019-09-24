Кровавый финал пьяной драки на улице (ФОТО)

24.09.2019 16:46

Полиция задержала мужчину, отправившего в больницу своего соперника.

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в полицию 23 сентября.

По адресу выезжали работники группы реагирования патрульной полиции.

Установлено, что на одной из улиц города после общего употребления спиртных напитков между 33 и 37-летними мужчинами возникла ссора и драка.

В результате в реанимационное отделение Изюмской больнице был доставлен 37-летний потерпевший.