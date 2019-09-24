Больше центнера незаконно добытой рыбы изъяли у браконьеров под Харьковом

23 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства..
Инцидент произошел на пруду возле села Студенок Балаклейского района.
Около часа дня патрульные обнаружили трех нарушителей, которые осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями - тремя лесковыми сетками.
В сетях находилось 118 килограммов рыбы: 41 толстолобик, 4 серебряных карася, 3 сазана, белый амур и окунь. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 11 713 грн.
На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
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