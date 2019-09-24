24.09.2019 16:30

Больше центнера незаконно добытой рыбы изъяли у браконьеров под Харьковом

23 сентября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства..



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на пруду возле села Студенок Балаклейского района.



Около часа дня патрульные обнаружили трех нарушителей, которые осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями - тремя лесковыми сетками.

В сетях находилось 118 килограммов рыбы: 41 толстолобик, 4 серебряных карася, 3 сазана, белый амур и окунь. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 11 713 грн.

На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы - просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.