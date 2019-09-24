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24.09.2019  17:16   

Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)

Информация о минировании суда в Харькове не подтвердилась.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали 10 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 430 граждан.
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Напомним, что информация о закладке взрывчатки в помещении суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни, 14 поступила в полицию 24 сентября с мобильного телефона от неизвестного мужчины.          
 
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.
 
Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
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Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)

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