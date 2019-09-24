Главная Новости Криминал и происшествия На Новой Баварии - пожар в частном доме (ФОТО, ВИДЕО)
24.09.2019  17:41   

На Новой Баварии - пожар в частном доме (ФОТО, ВИДЕО)

Пожарные уже на месте


//t.me

Как сообщают в социальных сетях, на Новой Баварии по улице Конотопской горит частный дом.

Пожарные присутствуют.

Говорят, замкнула проводка.

Тэги:  пожар, частный дом, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.09 Криминал и происшествия На Алексеевке сгорел Volkswagen (ФОТО) 24.09 Криминал и происшествия Пожар на полигоне в Чугуеве потушили, военную технику отвели 24.09 Криминал и происшествия Рабочий процесс на ХТЗ прервал пожар в кладовой
 
 

Видео

В КП "Харьковские тепловые сети" состоялись открытые слушания по составляющей тарифа
 

Соцсети

сейчас

 

Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 