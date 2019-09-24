Внимание! Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Полиция разыскивает Руслана Русанова.
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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