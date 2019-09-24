24.09.2019 19:19

Внимание! Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Полиция разыскивает Руслана Русанова.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, Змиевским отделом полиции идет поиск несовершеннолетнего Руслана Русанова, 2005 года рождения.

Парень 23 сентября в 16:00 ушел гулять и не вернулся домой.

Его приметы: на вид 14-15 лет, ростом 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглый, темно-коричневые глаза.

Был одет в черную куртку с оранжевыми полосами на рукавах, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки с белыми полосами.

Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступным способом.