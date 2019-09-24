Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
24.09.2019  19:19   

Внимание! Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Полиция разыскивает Руслана Русанова.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, Змиевским отделом полиции идет поиск несовершеннолетнего Руслана Русанова, 2005 года рождения. 
 
Парень 23 сентября в 16:00 ушел гулять и не вернулся домой.
 
Его приметы: на вид 14-15 лет, ростом 155 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, смуглый, темно-коричневые глаза.
 
Был одет в черную куртку с оранжевыми полосами на рукавах, черные спортивные штаны, черно-белые кроссовки с белыми полосами.
 
Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступным способом.
 
Это уже второе за месяц исчезновение Руслана Русанова из дома.   
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал подросток, сбежал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.09 Криминал и происшествия Внимание! Под Харьковом пропал подросток (ФОТО) 12.09 Криминал и происшествия Внимание! Пропал подросток (ФОТО) 17.07 Криминал и происшествия Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
 
 

Видео

Сотрудничество между предприятиями. Словакия заинтересована в совместной работе
 

Соцсети

сейчас

 

Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 