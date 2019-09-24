24.09.2019 19:49

Со среды трамваи №8, 26 и 27 изменят маршрут

Движение трамваев будет запрещено с 9:00 до 16:00 25, 26 и 27 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 25, 26 и 27 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».