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24.09.2019  19:49   

Со среды трамваи №8, 26 и 27 изменят маршрут

Движение трамваев будет запрещено с 9:00 до 16:00 25, 26 и 27 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 25, 26 и 27 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано ремонтом трамвайных путей по ул. Шевченко.
 
На этот период трамваи будут курсировать так:
 
- трамвай №8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;
 
- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
 
- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, маршрут трамваев, харьков
 
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