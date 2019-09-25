25.09.2019 12:17

Внимание! В Харькове пропал пожилой мужчина (ФОТО)

В социальной сети - обращение к за помощью в розыске Анатолия Коваленко, у которого возможна потеря памяти.



//t.me/h_saltovka

В соцсети появилось обращение за помощью в розыске человека.

"Пропал Коваленко Анатолий Иванович 1950 г. р. (69 лет).

Поехал на дачу утром в пятницу 20 сентября.

Последний раз его видели соседи в субботу 21 сентября.

Дача находится в Русских Тишках, дачное сообщество Медик (на горе).

Может находиться там, может в районе Героев Труда.

Возможна потеря памяти!

Был одет в чёрную куртку, серая кепка с зеленой надписью, синие джинсы, чёрные кроссовки.

При себе должно быть ветеранское удостоверение.

Если вдруг у кого то есть информация о его местонахождении, просьба сообщить по номеру +380 97 325 0191

Либо в полицию 102"