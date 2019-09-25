Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! В Харькове пропал пожилой мужчина (ФОТО)
25.09.2019  12:17   

Внимание! В Харькове пропал пожилой мужчина (ФОТО)

В социальной сети - обращение к за помощью в розыске Анатолия Коваленко, у которого возможна потеря памяти.


//t.me/h_saltovka
В соцсети появилось обращение за помощью в розыске человека.
 
"Пропал Коваленко Анатолий Иванович 1950 г. р. (69 лет).
 
Поехал на дачу утром в пятницу 20 сентября.
 
Последний раз его видели соседи в субботу 21 сентября.
 
Дача находится в Русских Тишках, дачное сообщество Медик (на горе).
 
Может находиться там, может в районе Героев Труда.
 
Возможна потеря памяти!
 
Был одет в чёрную куртку, серая кепка с зеленой надписью, синие джинсы, чёрные кроссовки.
 
При себе должно быть ветеранское удостоверение.
 
Если вдруг у кого то есть информация о его местонахождении, просьба сообщить по номеру +380 97 325 0191
Либо в полицию 102"
 
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Криминал и происшествия Под Харьковом пропал мужчина (ФОТО) 20.06 Криминал и происшествия Внимание! Пропал мужчина (ФОТО) 18.12 Криминал и происшествия В Харькове пропал мужчина-водитель (ФОТО)
 
 

Видео

Сотрудничество между предприятиями. Словакия заинтересована в совместной работе
 

Соцсети

сейчас

 

Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 