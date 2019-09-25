Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная ссора с женой может стоить мужчине 7 лет свободы (ФОТО)
25.09.2019  12:49   

Пьяная ссора с женой может стоить мужчине 7 лет свободы (ФОТО)

Копы задержали скандального жителя Харьковщины, державшего дома гранату и небольшой склад патронов.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть полиции позвонила 38-летняя местная жительница и сообщила, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору и угрожает оружием.
 
Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и отправились по указанному адресу.
 
На месте происшествия правоохранители разоблачили 33-летнего мужа женщины.
 
По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, при осмотре домовладения в одной из комнат работники полиции обнаружили и изъяли 73 патрона различного маркировки, а в гараже - еще 32 патрона и предмет, внешне похожий на гранату с запалом.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 
Мотивы хранения и место приобретения боеприпасов устанавливается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  склад патронов, граната, харьков
 
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