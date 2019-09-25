25.09.2019 12:49

Пьяная ссора с женой может стоить мужчине 7 лет свободы (ФОТО)

Копы задержали скандального жителя Харьковщины, державшего дома гранату и небольшой склад патронов.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть полиции позвонила 38-летняя местная жительница и сообщила, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору и угрожает оружием.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и отправились по указанному адресу.

На месте происшествия правоохранители разоблачили 33-летнего мужа женщины.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, при осмотре домовладения в одной из комнат работники полиции обнаружили и изъяли 73 патрона различного маркировки, а в гараже - еще 32 патрона и предмет, внешне похожий на гранату с запалом.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мотивы хранения и место приобретения боеприпасов устанавливается.