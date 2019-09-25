В Кривом лесу незаконно спилили дубы

Полицейские выявили факт незаконной вырубки деревьев в Валковском районе.
Сообщение о незаконной вырубке деревьев поступило в Валковский отдел полиции 23 сентября около 16:20.
Злоумышленники спилили дубы в защитной лесополосе вблизи урочища «Кривой лес» в селе Манилы. Следственно-оперативная группа обнаружила 95 пеньков от дуба.
Неподалеку от места вырубки находились трое местных жителей в возрасте от 18 до 40 лет. Никаких документов на вырубку у них не было.
Полицейские изъяли и поместили на территорию Валковского отдела полиции транспортное средство УАЗ с 61 стволом спиленного дерева породы дуб, две полимерные бутылки с маслом и две шины к бензопилам.
Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об аресте транспорта с грузом, соответствующее ходатайство направлено в Валковский районный суд.
Следственные действия продолжаются.
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