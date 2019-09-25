25.09.2019 08:16

В Кривом лесу незаконно спилили дубы

Полицейские выявили факт незаконной вырубки деревьев в Валковском районе.



// Нацполиция

Сообщение о незаконной вырубке деревьев поступило в Валковский отдел полиции 23 сентября около 16:20.

Злоумышленники спилили дубы в защитной лесополосе вблизи урочища «Кривой лес» в селе Манилы. Следственно-оперативная группа обнаружила 95 пеньков от дуба.

Неподалеку от места вырубки находились трое местных жителей в возрасте от 18 до 40 лет. Никаких документов на вырубку у них не было.



Полицейские изъяли и поместили на территорию Валковского отдела полиции транспортное средство УАЗ с 61 стволом спиленного дерева породы дуб, две полимерные бутылки с маслом и две шины к бензопилам.



Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об аресте транспорта с грузом, соответствующее ходатайство направлено в Валковский районный суд.



Следственные действия продолжаются.