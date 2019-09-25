25.09.2019 09:08

Нетрезвый водитель, оставивший умирать сбитого пешехода на дороге, получил 4 года лишения свободы

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



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Авария произошла в начале января прошлого года в одном из сел Волчанского района.



Осужденный отмечал Рождество с друзьями, после чего сел за руль нетрезвым. Мужчина ехал со скоростью более 100 км/ч и не заметил пешехода на обочине сельской дороги. Toyota Prado фактически «снесла» потерпевшего.

Однако вместо того, чтобы остановиться и попытаться помочь сбитому пешеходу, водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм погиб.



Приговором Волчанского районного суда области 27-летнего местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель человека, а также заведомо оставлении пешехода в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Водителя приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.