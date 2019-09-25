25.09.2019 10:10

Мужчина взял в руки топор и истек кровью

ЧП произошло в селе Садовое Близнюковского района.



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24 сентября в 16:03 медикам скорой поступил уличный вызов, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Прибыв на вызов через четыре минуты, врачи обнаружили мертвого 41-летнего мужчину.

Оказалось, во время работы топором он сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.