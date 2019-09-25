Мужчина взял в руки топор и истек кровью

ЧП произошло в селе Садовое Близнюковского района.
24 сентября в 16:03 медикам скорой поступил уличный вызов, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Прибыв на вызов через четыре минуты, врачи обнаружили мертвого 41-летнего мужчину.
Оказалось, во время работы топором он сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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