Лже-минера харьковского завода поймала полиция

Злоумышленником оказался 26-летний житель пгт. Большая Рогань Харьковского района.
20 сентября около 22:00 на линию «102» с мобильного позвонил неизвестный. Он представился жителем Чугуевского района и сообщил, что в подвальном помещении завода, расположенном на Московском проспекте, под лестницей заложил взрывчатку. Он сказал, что у него большой кредит и терять ему нечего.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В ходе осмотра территории завода взрывных устройств или взрывоопасных веществ работники полиции не обнаружили. Были эвакуированы 2 человека - работники службы безопасности предприятия. За медицинской помощью никто не обращался. Отвод транспорта не осуществлялся.
24 сентября сотрудники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области в совершении указанного уголовного преступления разоблачили 26-летнего жителя пгт. Большая Рогань Харьковского района.
У мужчины изъят мобильный телефон без sim-карты. По словам последнего, карточку он выбросил.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Досудебное расследование продолжается.
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