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25.09.2019  11:23   

Подросток сбежал из дома, чтобы погулять по городу

Полицейские Валковщины оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего


// Нацполиция

24 сентября в Валковский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что 23 сентября около 17:20 ушел из дома ее 14-летний сын и не вернулся.

В течение нескольких часов сотрудники сектора криминальной полиции разыскали подростка и вернули домой. Как выяснилось, парень бродил по улицам города.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С парнем полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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