25.09.2019 11:23

Подросток сбежал из дома, чтобы погулять по городу

Полицейские Валковщины оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего



// Нацполиция

24 сентября в Валковский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что 23 сентября около 17:20 ушел из дома ее 14-летний сын и не вернулся.

В течение нескольких часов сотрудники сектора криминальной полиции разыскали подростка и вернули домой. Как выяснилось, парень бродил по улицам города.



Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С парнем полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.