Подросток сбежал из дома, чтобы погулять по городу

Полицейские Валковщины оперативно установили местонахождение несовершеннолетнего
24 сентября в Валковский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что 23 сентября около 17:20 ушел из дома ее 14-летний сын и не вернулся.
В течение нескольких часов сотрудники сектора криминальной полиции разыскали подростка и вернули домой. Как выяснилось, парень бродил по улицам города.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С парнем полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.
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