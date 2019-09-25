Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской ограбили банкомат, стоявший внутри супермаркета
25.09.2019  14:31   

На Клочковской ограбили банкомат, стоявший внутри супермаркета

Ограбление произошло около четырех часов ночи 25 сентября.


// Нацполиция

В супермаркете на улице Клочковской неизвестные сломали входные двери, проникли в помещение, повредили платежный терминал и похитили деньги.

В результате происшествия никто не пострадал.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, ограбление, харьков
 
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