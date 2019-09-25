25.09.2019 14:31

На Клочковской ограбили банкомат, стоявший внутри супермаркета

Ограбление произошло около четырех часов ночи 25 сентября.



// Нацполиция

В супермаркете на улице Клочковской неизвестные сломали входные двери, проникли в помещение, повредили платежный терминал и похитили деньги.

В результате происшествия никто не пострадал.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.



Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба.



Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, проводится проверка.