На Клочковской ограбили банкомат, стоявший внутри супермаркета

Ограбление произошло около четырех часов ночи 25 сентября.
В супермаркете на улице Клочковской неизвестные сломали входные двери, проникли в помещение, повредили платежный терминал и похитили деньги.
В результате происшествия никто не пострадал.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба.
Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции, проводится проверка.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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