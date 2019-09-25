Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая полночь: несколькими ударами ножа теща отправила зятя в больницу
25.09.2019  14:46   

Кровавая полночь: несколькими ударами ножа теща отправила зятя в больницу

Женщина вступилась за дочь во время ее драки с мужем.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 32-летний пострадавший с многочисленными колото-резаными ранами госпитализирован в Богодуховскую районную больницу.
 
Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
В ходе проверки правоохранители установили, что 23 сентября около 23:30 между мужчиной и его гражданской женой по месту жительства возникла ссора, которая переросла в драку.
 
Женщина, защищая дочь, кухонным ножом нанесла несколько ударов мужчине.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
 
Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, драка, харьков
 
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