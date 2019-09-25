Главная Новости Криминал и происшествия Телефонный мошенник обманул женщину на 9 000 долларов: приговор вынесен
25.09.2019  15:21   

Телефонный мошенник обманул женщину на 9 000 долларов: приговор вынесен

Преступника осудили на 5 лет тюрьмы.


facebook.com
Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда 28-летнего харьковчанина признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
В начале января этого года злоумышленник позвонил на стационарный номер жительницы пгт. Барвенково. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын совершил ДТП. Псевдополицейський рассказал, что в аварии пострадала девушка, и на ее лечение срочно нужны средства - 9 тыс. Долл.
 
Испуганная мать согласилась заплатить необходимую сумму. Мошенник сам пришел за деньгами в дом потерпевшей. Он забрал указанную сумму и заверил женщину, что теперь все проблемы решены. Для убедительности «дал слово офицера».
 
Затем злоумышленник надиктовал женщине текст расписки. Документ сказал отнести в райотдел, а после этого она якобы сможет увидеть сына.
 
«Липовый» милиционер ушел с деньгами и обещал быть на связи. Однако, когда женщина попыталась ему позвонить, оказалось, что его номер уже вне зоны досягаемости. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненных убытков.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  телефонный мошенник, аферист, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия Под Харьковом поймали телефонного мошенника, обманувшего стариков на десятки тысяч (ФОТО) 09.01 Криминал и происшествия Пожилая жительница Харьковщины стала жертвой телефонного мошенника в Рождество 23.10 Криминал и происшествия Телефонные мошенники обманули старика и старушку на 7 000 долларов
 
 

Видео

Сотрудничество между предприятиями. Словакия заинтересована в совместной работе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 