25.09.2019 15:21

Телефонный мошенник обманул женщину на 9 000 долларов: приговор вынесен

Преступника осудили на 5 лет тюрьмы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Балаклейского районного суда 28-летнего харьковчанина признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

В начале января этого года злоумышленник позвонил на стационарный номер жительницы пгт. Барвенково. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын совершил ДТП. Псевдополицейський рассказал, что в аварии пострадала девушка, и на ее лечение срочно нужны средства - 9 тыс. Долл.

Испуганная мать согласилась заплатить необходимую сумму. Мошенник сам пришел за деньгами в дом потерпевшей. Он забрал указанную сумму и заверил женщину, что теперь все проблемы решены. Для убедительности «дал слово офицера».

Затем злоумышленник надиктовал женщине текст расписки. Документ сказал отнести в райотдел, а после этого она якобы сможет увидеть сына.

«Липовый» милиционер ушел с деньгами и обещал быть на связи. Однако, когда женщина попыталась ему позвонить, оказалось, что его номер уже вне зоны досягаемости. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненных убытков.