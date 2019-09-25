О поджоге автомобиля на проспекте Победы завели уголовное дело

Следствие продолжается.
24 сентября около 4:00 в полицию сообщили, что неизвестный поджег автомобиль «Volkswagen», которые стоял во дворе дома на проспекте Победы.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма ущерба устанавливается.
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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