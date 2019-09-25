25.09.2019 15:36

О поджоге автомобиля на проспекте Победы завели уголовное дело

Следствие продолжается.



// ГСЧС

24 сентября около 4:00 в полицию сообщили, что неизвестный поджег автомобиль «Volkswagen», которые стоял во дворе дома на проспекте Победы.



Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма ущерба устанавливается.



Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.



Проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.