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25.09.2019  16:49   

Под Харьковом дедушка попал в болото (ФОТО)

На помощь пришли патрульные полицейские.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября в 8:12 в Красноградского районную полицию поступило обращение от 81-летней женщины. 
 
Пенсионерка рассказала о том, что ее 82-летний муж утром пошел пасти коров и не вернулся домой.
 
По месту жительства пропавшего сразу были направлены работники сектора реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции. 
 
В результате полицейские отыскали дедушку.
 
Бедный дедушка попал в болото у местной реки.
 
Он самостоятельно пытался выбраться, но не смог.
 
Сотрудники полиции вызвали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и медиков.
 
Вместе со спасателями полицейские вытащили изможденного старика из болота, чем спасли ему жизнь.
 
Сейчас мужчина находится в районной больнице, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  попал в болото, опасность, харьков
 
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