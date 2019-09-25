25.09.2019 16:49

Под Харьковом дедушка попал в болото (ФОТО)

На помощь пришли патрульные полицейские.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 сентября в 8:12 в Красноградского районную полицию поступило обращение от 81-летней женщины.

Пенсионерка рассказала о том, что ее 82-летний муж утром пошел пасти коров и не вернулся домой.

По месту жительства пропавшего сразу были направлены работники сектора реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции.

В результате полицейские отыскали дедушку.

Бедный дедушка попал в болото у местной реки.

Он самостоятельно пытался выбраться, но не смог.

Сотрудники полиции вызвали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и медиков.

Вместе со спасателями полицейские вытащили изможденного старика из болота, чем спасли ему жизнь.

Сейчас мужчина находится в районной больнице, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.