25.09.2019 19:20

Темные делишки в поселке под Харьковом

Незаконная продажа и избиение свидетеля в пригороде Первой столицы.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение от 31-летнего жителя поселка Березовка Харьковского района о том, что в одном из торговых павильонов несовершеннолетнему продали табачные изделия.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские собрали первичный материал, опросили заявителя и присутствующих.

Вечером около 21:00 заявителя избили трое неизвестных.

На следующий день в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен мужчина с многочисленными ушибами лица и туловища.

Состояние его здоровья врачи оценили как удовлетворительное.

Пострадавший рассказал полицейским, что среди злоумышленников присутствовал хозяин магазина, в котором продали несовершеннолетнему табачные изделия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.