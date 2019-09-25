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25.09.2019  19:20   

Темные делишки в поселке под Харьковом

Незаконная продажа и избиение свидетеля в пригороде Первой столицы.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение от 31-летнего жителя поселка Березовка Харьковского района о том, что в одном из торговых павильонов несовершеннолетнему продали табачные изделия.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Полицейские собрали первичный материал, опросили заявителя и присутствующих.
 
Вечером около 21:00 заявителя избили трое неизвестных.
 
На следующий день в полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен мужчина с многочисленными ушибами лица и туловища.
 
Состояние его здоровья врачи оценили как удовлетворительное.
 
Пострадавший рассказал полицейским, что среди злоумышленников присутствовал хозяин магазина, в котором продали несовершеннолетнему табачные изделия.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  свидетель, избиение, харьков, драка
 
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