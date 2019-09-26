26.09.2019 12:49
На Рождество водила на скорости погубил пешехода и сбежал
Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП, после побега сдавшегося полиции.
Волчанский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю внедорожника, который сбил насмерть пешехода.
Согласно данным расследования, 7 января 2018 года пьяный водитель Toyota Prado гнал со скоростью около 110 километров в час по трассе Харьков-Волчанск.
В селе Лиман он нарушил ПДД, выехал на обочину и сбил насмерть пешехода.
После этого водитель, ранее судимый за самовольное оставление воинской части, скрылся с места ДТП.
Во время разбирательства уроженец Волчанска признал свою вину и объяснил свой побег испугом.
По словам фигуранта, на следующий день он сам пришел в полицию.
Суд приговор водителя к четырем годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами.
В срок отбытия наказания ему засчитали время с момента задержания в январе 2018 года.
Решение пока не вступило в силу, в течение месяца его могут обжаловать.