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26.09.2019  12:49   

На Рождество водила на скорости погубил пешехода и сбежал

Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП, после побега сдавшегося полиции.

Волчанский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю внедорожника, который сбил насмерть пешехода.
 
Согласно данным расследования, 7 января 2018 года пьяный водитель Toyota Prado гнал со скоростью около 110 километров в час по трассе Харьков-Волчанск. 
 
В селе Лиман он нарушил ПДД, выехал на обочину и сбил насмерть пешехода.
 
После этого водитель, ранее судимый за самовольное оставление воинской части, скрылся с места ДТП.
 
Во время разбирательства уроженец Волчанска признал свою вину и объяснил свой побег испугом.
 
По словам фигуранта, на следующий день он сам пришел в полицию.
 
Суд приговор водителя к четырем годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами.
 
В срок отбытия наказания ему засчитали время с момента задержания в январе 2018 года.
 
Решение пока не вступило в силу, в течение месяца его могут обжаловать.
Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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