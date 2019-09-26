26.09.2019 08:37

Такси известной службы оказалось крайним в паровозике возле Райского уголка (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.



// Патрульная полиция

25 сентября около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковской, 28.



По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, не придерживался безопасной скорости движения и дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai. От удара «японец» совершил столкновение с автомобилем KIA.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Renault патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.