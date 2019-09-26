Главная Новости Криминал и происшествия Такси известной службы оказалось крайним в паровозике возле Райского уголка (ФОТО)
26.09.2019  08:37   

Такси известной службы оказалось крайним в паровозике возле Райского уголка (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.


// Патрульная полиция

25 сентября около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковской, 28.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, не придерживался безопасной скорости движения и дистанции,  в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai. От удара «японец» совершил столкновение с автомобилем KIA.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия Смерть на Рождество - водила на скорости погубил пешехода и сбежал: приговор вынесен 26.09 Криминал и происшествия ДТП на рельсах заблокировало трамваи на Салтовке 25.09 Криминал и происшествия ДТП: на ХТЗ - чисто жигулевский паровозик (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове наградили победителей конкурса "Молодой человек года"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 