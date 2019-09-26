Такси известной службы оказалось крайним в паровозике возле Райского уголка (ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
25 сентября около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковской, 28.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, не придерживался безопасной скорости движения и дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai. От удара «японец» совершил столкновение с автомобилем KIA.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Renault патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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