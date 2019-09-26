ДТП на рельсах заблокировало трамваи на Салтовке

Авария произошла 25 сентября около 11:20 на пр. Тракторостроителей, 86/137.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 и 12.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы дела переданы в суд.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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