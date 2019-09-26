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26.09.2019  08:45   

ДТП на рельсах заблокировало трамваи на Салтовке

Авария произошла 25 сентября около 11:20 на пр. Тракторостроителей, 86/137.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 и 12.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы дела переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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