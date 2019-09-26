26.09.2019 09:19

Встреча с Mercedes оказалась роковой для водителя и пассажира Daewoo (ФОТО)

Около половины пятого утра 25 сентября патрульных вызвали на ДТП на Московском проспекте, 144.



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Участниками столкновения стали автомобили Mercedes и Daewoo.



Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии было двое пострадавших: пассажир и водитель автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.