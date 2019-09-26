Встреча с Mercedes оказалась роковой для водителя и пассажира Daewoo (ФОТО)

Около половины пятого утра 25 сентября патрульных вызвали на ДТП на Московском проспекте, 144.
Участниками столкновения стали автомобили Mercedes и Daewoo.
Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии было двое пострадавших: пассажир и водитель автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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