Главная Новости Криминал и происшествия Встреча с Mercedes оказалась роковой для водителя и пассажира Daewoo (ФОТО)
26.09.2019  09:19   

Встреча с Mercedes оказалась роковой для водителя и пассажира Daewoo (ФОТО)

Около половины пятого утра 25 сентября патрульных вызвали на ДТП на Московском проспекте, 144.


// Facebook

Участниками столкновения стали автомобили Mercedes и Daewoo.

Предварительно, в дорожно-транспортном происшествии было двое пострадавших: пассажир и водитель автомобиля Daewoo. Их госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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