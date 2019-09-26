Пожар со взрывом: вечером в Лозовой горели гаражи (ВИДЕО)

24 сентября в 19:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частных гаражах, расположенных в г. Лозовая на ул. Казацкой у дома №3.
Прибыв на вызов, спасатели увидели, что огнем охвачены 4 гаражных бокса и 2 хозяйственные постройки на общей площади 150 кв. м.
К ликвидации пожара привлекли 3 оперативные пожарно-спасательных отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 2 автоцистерны добровольных противопожарных формирований местных предприятий. Для тушения огня было подано 3 пожарных ствола.
Пожар удалось локализовать в 20:30. И окончательно ликвидировать ее спасателям и волонтерам удалось только в 23:02.
Пострадавших и погибших нет. В одном из горящих гаражей огонь уничтожил легковой автомобиль ВАЗ 2101 1975 года выпуска.
Как сообщает ТРК "Сигма", во время пожара также взорвался баллон с газом.
Причина возникновения пожара и объемы убытков устанавливаются.
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