26.09.2019 09:36

Пожар со взрывом: вечером в Лозовой горели гаражи (ВИДЕО)

24 сентября в 19:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частных гаражах, расположенных в г. Лозовая на ул. Казацкой у дома №3.



// ГСЧС

Прибыв на вызов, спасатели увидели, что огнем охвачены 4 гаражных бокса и 2 хозяйственные постройки на общей площади 150 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 3 оперативные пожарно-спасательных отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 2 автоцистерны добровольных противопожарных формирований местных предприятий. Для тушения огня было подано 3 пожарных ствола.



Пожар удалось локализовать в 20:30. И окончательно ликвидировать ее спасателям и волонтерам удалось только в 23:02.



Пострадавших и погибших нет. В одном из горящих гаражей огонь уничтожил легковой автомобиль ВАЗ 2101 1975 года выпуска.

Как сообщает ТРК "Сигма", во время пожара также взорвался баллон с газом.



Причина возникновения пожара и объемы убытков устанавливаются.