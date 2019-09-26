Главная Новости Криминал и происшествия Дорогая иномарка протаранила стену магазина на Тюринской (ФОТО)
26.09.2019  09:27   

Дорогая иномарка протаранила стену магазина на Тюринской (ФОТО)

Авария произошла 25 сентября около семи часов вечера на улице Тюринськой, 13/2.


// Facebook

На перекрестке Тюринской и Семиградской столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и автомобиль Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Daewoo. Медики скорой госпитализировали его в больницу.

Оформлением происшествия занималась следственно-опeративная группа. Обстоятельства столкновения установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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