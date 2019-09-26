Дорогая иномарка протаранила стену магазина на Тюринской (ФОТО)

Авария произошла 25 сентября около семи часов вечера на улице Тюринськой, 13/2.
На перекрестке Тюринской и Семиградской столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и автомобиль Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Daewoo. Медики скорой госпитализировали его в больницу.
Оформлением происшествия занималась следственно-опeративная группа. Обстоятельства столкновения установит следствие.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
влажн.:
давл.:
ветер: