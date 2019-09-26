26.09.2019 10:53

Закурил – и сгорел: ночью на пожаре погиб мужчина (ФТО)

В Слободском районе на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.



// ГСЧС

О пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Молочной, 5 спасателям сообщили 25 сентяьря в 23:02.

Прибыв на вызов на двух автоцистернах, спасатели пошли в разведку, по результатам которой установили: на кровати горел матрац на площади 1 кв.м., в результате пожара погиб владелец дома, 1964 года, который вероятно получил смертельное отравление угарным газом.



Локализация огня состоялась в 23:32, ликвидация - в 23:58.



Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.