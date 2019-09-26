Закурил – и сгорел: ночью на пожаре погиб мужчина (ФТО)

В Слободском районе на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.
О пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Молочной, 5 спасателям сообщили 25 сентяьря в 23:02.
Прибыв на вызов на двух автоцистернах, спасатели пошли в разведку, по результатам которой установили: на кровати горел матрац на площади 1 кв.м., в результате пожара погиб владелец дома, 1964 года, который вероятно получил смертельное отравление угарным газом.
Локализация огня состоялась в 23:32, ликвидация - в 23:58.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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