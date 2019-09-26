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26.09.2019  10:52   

Велосипедист пошел на ночной таран форда

Наградой за дуэль стала бесплатная доставка в больницу


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 25 сентября около 23:20 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ромена Роллана, 12.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  таран, велосипед, харьков, госпитализация
 
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