Велосипедист пошел на ночной таран форда

Наградой за дуэль стала бесплатная доставка в больницу
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 25 сентября около 23:20 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ромена Роллана, 12.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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