В Харькове сгорел элитный Ford-трехлетка, припаркованный у жилого дома, попутно повредив еще две иномарки

Московский район: во дворе вблизи жилой многоэтажки сгорел автомобиль
26 сентября в 03:15 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ford Fusion» 2015 г.в., который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Валентинивський , 23-В города Харькова.
К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены моторный отсек и салон автомобиля на площади около 5 кв.м.
Кроме того, повреждены еще 2 автомобиля: « Volkswagen Passat" и " Аudi А4", на которых оплавились бампера и фары.
В 3:29 пожар был локализован, а в 03:35 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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