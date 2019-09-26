26.09.2019 12:02

В Харькове сгорел элитный Ford-трехлетка, припаркованный у жилого дома, попутно повредив еще две иномарки

Московский район: во дворе вблизи жилой многоэтажки сгорел автомобиль



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26 сентября в 03:15 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Ford Fusion» 2015 г.в., который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Валентинивський , 23-В города Харькова.

К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены моторный отсек и салон автомобиля на площади около 5 кв.м.

Кроме того, повреждены еще 2 автомобиля: « Volkswagen Passat" и " Аudi А4", на которых оплавились бампера и фары.

В 3:29 пожар был локализован, а в 03:35 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.