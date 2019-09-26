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26.09.2019  16:23   

Псевдо-минер поменял задолженность по кредиту на пару лет тюрьмы

В Харькове нашли и задержалии «минера» завода «Электротяжмаш».


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«Минером» завода «Электротяжмаш» оказался 26-летний житель пгт Большая Рогань Харьковского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

20 сентября около 22:00 на линию «102» с мобильного позвонил неизвестный. Он представился жителем Чугуевского района и сообщил, что в подвальном помещении завода, расположенном на проспекте Московском, под лестницей заложил взрывчатку. Он сказал, что у него большой кредит и терять ему нечего.

В ходе осмотра территории завода взрывных устройств или взрывоопасных веществ работники полиции не обнаружили. Были эвакуированы 2 человека - работники службы безопасности предприятия.

А 24 сентября сотрудники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области разоблачили 26-летнего злоумышленника.

У мужчины изъяли мобильный телефон без sim-карты. Задержанный заявил, что карточку выбросил.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Досудебное расследование продолжается.

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 Тэги:  минирование, телефон, харьков, завод, полиция, задержание
 
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