Псевдо-минер поменял задолженность по кредиту на пару лет тюрьмы

В Харькове нашли и задержалии «минера» завода «Электротяжмаш».
«Минером» завода «Электротяжмаш» оказался 26-летний житель пгт Большая Рогань Харьковского района. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
20 сентября около 22:00 на линию «102» с мобильного позвонил неизвестный. Он представился жителем Чугуевского района и сообщил, что в подвальном помещении завода, расположенном на проспекте Московском, под лестницей заложил взрывчатку. Он сказал, что у него большой кредит и терять ему нечего.
В ходе осмотра территории завода взрывных устройств или взрывоопасных веществ работники полиции не обнаружили. Были эвакуированы 2 человека - работники службы безопасности предприятия.
А 24 сентября сотрудники отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области разоблачили 26-летнего злоумышленника.
У мужчины изъяли мобильный телефон без sim-карты. Задержанный заявил, что карточку выбросил.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. Досудебное расследование продолжается.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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