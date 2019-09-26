26.09.2019 16:54

Коллекционер под Харьковом заработал реальный срок за макеты оружия, которые ему вернули назад (ФОТО)

Мужчина приобрел макеты автоматов на территории России и пытался незаконно провезти через границу.



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Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда от 20 сентября.

По данным суда, обвиняемый не позднее января 2019 заказал через интернет у неустановленного досудебным расследованием лица два макета автоматов "Калашникова", два магазина и 120 патронов калибра 5,45 мм. Стоимость товара составила 41,5 тыс. российских рублей.

Макеты оружия и патроны человек заказал на свое имя, а местом получения указал почтовое отделение, расположенное в российском городе Белгород.

4 марта он выехал в Белгород, там почтовую посылку и прибыл в российский пункт пропуска "Нехотеевка", чтобы пересечь границу в украинском пункте пропуска "Гоптовка".

Пройти охрану человек решил пешком.

При осмотре его вещей пограничники обнаружили макеты автоматов и патроны.

Эксперты установили, что макеты непригодны для стрельбы, изготовленные промышленным способом путем деактивации частей и деталей боевого оружия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Кроме того, суд вернул мужчине макеты автоматов АК-105 и АКМ. Зато патроны постановил уничтожить.