Главная Новости Криминал и происшествия Коллекционер под Харьковом заработал реальный срок за макеты оружия, которые ему вернули назад (ФОТО)
26.09.2019  16:54   

Коллекционер под Харьковом заработал реальный срок за макеты оружия, которые ему вернули назад (ФОТО)

Мужчина приобрел макеты автоматов на территории России и пытался незаконно провезти через границу.


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Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда от 20 сентября.

По данным суда, обвиняемый не позднее января 2019 заказал через интернет у неустановленного досудебным расследованием лица два макета автоматов "Калашникова", два магазина и 120 патронов калибра 5,45 мм. Стоимость товара составила 41,5 тыс. российских рублей.

Макеты оружия и патроны человек заказал на свое имя, а местом получения указал почтовое отделение, расположенное в российском городе Белгород.

4 марта он выехал в Белгород, там  почтовую посылку и прибыл в российский пункт пропуска "Нехотеевка", чтобы пересечь границу в украинском пункте пропуска "Гоптовка". 

Пройти охрану человек решил пешком.

При осмотре его вещей пограничники обнаружили макеты автоматов и патроны.

Эксперты установили, что макеты непригодны для стрельбы, изготовленные промышленным способом путем деактивации частей и деталей боевого оружия.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Кроме того, суд вернул мужчине макеты автоматов АК-105 и АКМ. Зато патроны постановил уничтожить.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  оружие, макеты, харьков, дергачи, пограничники, суд
 
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