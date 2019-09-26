26.09.2019 16:41

В смертельном ДТП погубил мужчину и уехал: приговор вынесен

Определилась судьба водителя, насмерть сбившего человека в инвалидной коляске.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда области 38-летнего местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, водителя приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Напомним, авария произошла 28 июля 2019 года в. Змиев.

Человек в инвалидной коляске двигался по дороге. Вдруг позади его догнал автомобиль Opel.

Водитель авто. не сбавляя скорости, снес инвалидную коляску и уехал с места происшествия.

От полученных травм 68-летний мужчина с инвалидностью погиб на месте. По заключению экспертов причиной смерти потерпевшего стали многочисленные травмы тела.

Справка:

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.