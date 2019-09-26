26.09.2019 17:11

Смертельное ДТП: на въезде в Харьковскую область погиб ребенок и двое взрослых (ФОТО, ВИДЕО)

Трагедия произошла на автотрассе Киев - Харьков - Должанский.



//dn.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции Донецской области, вблизи Славянская в результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев - Харьков - Должанский смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка.

Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.

На место были направлены следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции и следователь областного главка.

Установлено, что водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота».

Водитель и пассажиры «Хюндай» - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь - скончались на месте. Семья жила в Славянске.

Две женщины-пассажиры автомобиля «Тойота» госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель «Тойоты» не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).