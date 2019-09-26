На проспекте Гагарина - труп (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 сентября День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.

Ночью значительно потеплеет: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пяницу, 27 сентября В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.