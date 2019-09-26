На проспекте Гагарина - труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают социальные сети.
Как сообщают соцсети, на проспекте Гагарина - мертвое тело.
На мето прибыли медики - представители Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
влажн.:
давл.:
ветер: