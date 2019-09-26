Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина - труп (ФОТО)
26.09.2019  18:07   

На проспекте Гагарина - труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают социальные сети.


//t.me

Как сообщают соцсети, на проспекте Гагарина - мертвое тело.

На мето прибыли медики - представители Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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