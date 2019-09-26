26.09.2019 19:32

В железнодорожной лесополосе задержали черного лесоруба (ФОТО)

Под Харьковом полицейские обнаружили незаконную порубку леса.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 сентября около 15:00 правоохранители получили информацию о незаконной порубке в лесополосе вблизи села Ржавчик Первомайского района.

Лесополоса принадлежит региональному филиалу «Южная железная дорога» ПАО Укрзализныця.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили 52-летнего жителя села Праздник Песах, который осуществлял порубку лесополосы. На месте происшествия находился автомобиль «Газон», две бензопилы и около 1,5 кубометра порезанной древесины породы «ясень».

По словам мужчины, данный участок принадлежит ему в виде пая, на который у него есть документы. Он решил его зачистить от зарослей.

Никаких документов мужчина не предоставил. Вещественные доказательства изъяты.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 года лишения свободы.