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26.09.2019  19:32   

В железнодорожной лесополосе задержали черного лесоруба (ФОТО)

Под Харьковом полицейские обнаружили незаконную порубку леса.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 сентября около 15:00 правоохранители получили информацию о незаконной порубке в лесополосе вблизи села Ржавчик Первомайского района.
 
Лесополоса принадлежит региональному филиалу «Южная железная дорога» ПАО Укрзализныця.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили 52-летнего жителя села Праздник Песах, который осуществлял порубку лесополосы. На месте происшествия находился автомобиль «Газон», две бензопилы и около 1,5 кубометра порезанной древесины породы «ясень».
 
По словам мужчины, данный участок принадлежит ему в виде пая, на который у него есть документы. Он решил его зачистить от зарослей.  
 
Никаких документов мужчина не предоставил. Вещественные доказательства изъяты.
 
Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 года лишения свободы. 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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