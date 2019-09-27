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27.09.2019  12:19   

Развращал девочку-подростка, повалив ее на диван: приговор вынесен

Под Харьковом определена судьба обвиняемого.


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Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который домогался к несовершеннолетней девочке. 
 
По данным следствия, в начале февраля нынешнего года фигурант совершил развратные действия по отношению к ребенку. Сам мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что пригласил домой двух девочек, одну из которых он знал более пяти лет.
 
Он сообщи, что она учится в интернате, ей лет 15-16.  Ранее она ходила с ним и его детьми в кафе. 
 
В феврале 2019 года вечером он встретил ее с полругой и пригласил их в гости к себе домой. 
 
С потерпевшей присел на диван, обнял, она понравилась ему как женщина. 
 
Он лег с жертвой на диване, целовал ее и касался интимных мест. 
 
Подруга сидела рядом на стуле.  Девушки сказали, что их ждут дома и ушли.
 
Потерпевшая пояснила, что с обвиняемым они сели на диване, он взял ее за плечи по завалил на диван, целовал в губы.  
 
Пыталась вырваться, не удавалось, он навалился на нее телом.  
 
Спустя три месяца об этом стало известно маме девочки и она обратилась в полицию. 
 
Суд признал коммунальщика виновным в развращении малолетнего ребенка, однако учел чистосердечное раскаяние и приговорил его к году ограничения свободы.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  развращал ребенка, педофилия, харьков, балаклея
 
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