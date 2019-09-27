Развращал девочку-подростка, повалив ее на диван: приговор вынесен

27.09.2019 12:19

Под Харьковом определена судьба обвиняемого.

По данным следствия, в начале февраля нынешнего года фигурант совершил развратные действия по отношению к ребенку. Сам мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что пригласил домой двух девочек, одну из которых он знал более пяти лет.

Он сообщи, что она учится в интернате, ей лет 15-16. Ранее она ходила с ним и его детьми в кафе.

В феврале 2019 года вечером он встретил ее с полругой и пригласил их в гости к себе домой.

С потерпевшей присел на диван, обнял, она понравилась ему как женщина.

Он лег с жертвой на диване, целовал ее и касался интимных мест.

Подруга сидела рядом на стуле. Девушки сказали, что их ждут дома и ушли.

Потерпевшая пояснила, что с обвиняемым они сели на диване, он взял ее за плечи по завалил на диван, целовал в губы. Пыталась вырваться, не удавалось, он навалился на нее телом.

Спустя три месяца об этом стало известно маме девочки и она обратилась в полицию.