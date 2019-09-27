Рядом с холодногорской тюрьмой – ДТП (ФОТО)

Авария произошла 26 сентября около 10:30 на ул. Полтавский шлях, 99.
Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Fiat Marea. Пострадавших нет.
По предварительной информации водитель автомобиля Fiat покинул место ДТП, сам автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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