27.09.2019 08:23

Рядом с холодногорской тюрьмой – ДТП (ФОТО)

Авария произошла 26 сентября около 10:30 на ул. Полтавский шлях, 99.



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Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Fiat Marea. Пострадавших нет.



По предварительной информации водитель автомобиля Fiat покинул место ДТП, сам автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.