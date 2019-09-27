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27.09.2019  08:23   

Рядом с холодногорской тюрьмой – ДТП (ФОТО)

Авария произошла 26 сентября около 10:30 на ул. Полтавский шлях, 99.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo и Fiat Marea. Пострадавших нет.

По предварительной информации водитель автомобиля Fiat покинул место ДТП, сам автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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