Молодой парень поднял пиротехников ГСЧС по тревоге

В Слободском районе пиротехники обезвредили гранату Ф-1.
26 сентября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области была поднята по «Тревоге» для проведения разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.
На него случайно наткнулся молодой человек во время прогулки возле стадиона Харьковского механического техникума.
Он сразу сообщил о находке подозрительного предмета полицию, сотрудники которой до прибытия пиротехников ГСЧС взяли данный предмет под охрану.
Прибывшие на место вызова пиротехники идентифицировали его как гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Взрыватель у нее отсутствовал.
Сейчас граната изъята с места обнаружения и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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