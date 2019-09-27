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27.09.2019  08:38   

Молодой парень поднял пиротехников ГСЧС по тревоге

В Слободском районе пиротехники обезвредили гранату Ф-1.


// ГСЧС

26 сентября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области была поднята по «Тревоге» для проведения разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны.

На него случайно наткнулся молодой человек во время прогулки возле стадиона Харьковского механического техникума.

Он сразу сообщил о находке подозрительного предмета полицию, сотрудники которой до прибытия пиротехников ГСЧС взяли данный предмет под охрану.

Прибывшие на место вызова пиротехники идентифицировали его как гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Взрыватель у нее отсутствовал.

Сейчас граната изъята с места обнаружения и обезврежена на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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