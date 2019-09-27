У Укрзалізниці вырубили лесополосу (ФОТО)

В Первомайском районе в ходе отработки полицейские обнаружили незаконную порубку леса.
23 сентября около 15:00 правоохранители получили информацию о незаконную порубке в лесополосе вблизи села Парижское Первомайского района. Лесополоса принадлежит региональному филиалу «Южная железная дорога» ПАО Укрзалізниця.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили 52-летнего жителя села Ржавчик, который осуществлял порубку лесополосы.
На месте происшествия находился автомобиль ГАЗ, две бензопилы и около 1,5 кубометра порезанных стволов ясеня.
По словам мужчины, данный участок принадлежит ему в виде пая, на который у него есть документы. Он решил его зачистить от зарослей.
Никаких документов мужчина не предоставил. Вещественные доказательства изъяты.
Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.
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27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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